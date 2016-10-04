3 paralık ölüm

Ölüme ucuz fatura kesildi. Melis'in ölümüne neden olan sürücünün 3 bin lira kefaletle serbest kalması tepki çekti. Korkunç olay, İzmir Konak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Melis Kadriye Uçak (16), geçen Salı günü arkadaşı Burak Haşlak'ın (22) kullandığı motosiklete bindi. Bir süre sonra Haşlak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Korkunç kazada motosikletin arkasında bulunan Melis hayatını kaybederken, yaralı sürücü Haşlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. protesto ettiler... Tutuklanan sürücü Haşlak, 3 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Bu karar talihsiz Melis'in yakınlarını öfkelendirdi. Çünkü o sürücü, 4 yıl önce de ölümlü bir kazaya karışmış, denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edilmişti. Motosiklet sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Melis'in ailesi ve arkadaşları protesto gösterisi düzenledi. Gençler, ellerinde "Adalet yerini bulsun, Melis'imiz rahat uyusun" ve "Bir can bu kadar ucuz mu" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.



'ADALET İSTİYORUZ'

Gözü yaşlı anne Güler Erdeniz (47), "Kızımın ölümüne neden olan kişinin ikinci ölümlü kazası, serbest bırakılmasına çok üzüldüm. Bu işin peşini bırakmayacağım" diyerek Haşlak'ın tutuklanmasını istedi. Kızının söz konusu kişi tarafından kandırıldığını belirten baba Necati Uçak ise "Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Gencecik dünya güzeli kızımızı kaybettik. Görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyoruz toplayıp mahkemeye sunacağız. Ayrıca serbest bırakılmasına da itiraz ettik. Zemin ıslakmış çok hızlı gittiği için motosiklet kaymış" dedi.







O SÜRÜCÜ SABIKALI ÇIKTI

Melis'in can verdiği motosiklet kazasından yaralı kurtulan sürücü Burak Haşlak, 3 bin lira ödeyerek serbest kaldı. Haşlak'ın 2012 yılında da otomobiliyle yayalara çarpıp, bir kişinin ölümüne neden olmak soçundan tutuklanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



