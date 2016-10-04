  1. İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ temizliği
  2. Kripto FETÖ'cülere Eagle temizliği

16 ilde dev operasyonu

merkezli 16 ilde gerçekleşitirilen operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

16 ilde dev FETÖ operasyonu

merkezli 16 ilde Ege Üniversitesi çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, 25 kişi aranıyor.

İzmir merkezli 16 ilde terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyelerine yönelik ve "Varank 1" ismi verilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, 25 kişi aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Ege Üniversitesi çalışanları ve aralarında ByLock kullanıcılarınında olduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı 25 kiş aranıyor. 44 kişi hakkında ise yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Kaynak:Star
Etiketler: ,
  • 04 Ekim 2016, Salı 08:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
d&#252;r&#252;st dürüst

Her şey iyiye gidiyor Allah yardımcıları olsun Haktan yana olanların.Devlet ten yana görünüp özünde menfaatten başka derdi olmayan ve amacı için her şeyi mübah sayanlara dikkat edelim.Çünkü bu tip insanlar gittikçe artıyor.Haksızlıkla aldıkları makam ve itibarları kaybolur korkusuyla FETÖ den daha pis işler yapabilirler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 10:19
ahmet ahmet

kara da kara havacılık da adem koyuncu halen görevde kardeşi tuskonüyesi sait koyuncu hala dışarda

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar