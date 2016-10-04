16 ilde dev FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 16 ilde Ege Üniversitesi çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, 25 kişi aranıyor.



İzmir merkezli 16 ilde terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik ve "Varank 1" ismi verilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, 25 kişi aranıyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Ege Üniversitesi çalışanları ve aralarında ByLock kullanıcılarınında olduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı 25 kiş aranıyor. 44 kişi hakkında ise yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Kaynak:Star