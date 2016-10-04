ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından çıkarılan "Sade Soda" dergisi Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, kendisinin de öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla dergi çıkardığını belirterek, "İlk sınıf dergimizin ismi Gülnihal idi. Devekuşu'nun kapağında gördüyseniz Çeçenistan'ın bombalandığı yıllarda çıkan bir dergiydi. Bizim dergimiz de Bosna-Hersek'in bombalandığı yıllarda çıkmaya başlamıştı. O zaman 300 dergi basıp, satış, reklam gelirini Bosna-Hersek'e göndermiştik." dedi.

Ortaokul, lise, üniversite ve bütün bu eğitimin devam eden süreçlerinde çıkarılan her bir derginin aynı zamanda okul, medrese olduğu yorumunu yapan Erdoğan, Türkçe ve edebiyat konusunda da öğretici olduğunu kaydetti.

Erdoğan, imam hatiplilerin Türkiye'deki gençliğe hitap etmesinin önemine değinerek, şu düşüncelerini paylaştı:

"Genel anlamda gençliği yakalamak, onlarla konuşabilmeyle ilgili biraz yol almamız, biraz daha geniş kapsayıcı olmamız gerekiyor. Bu ülke 80 milyonuyla bizim ülkemizdir. 15 Temmuz gösterdi ki bizim gidecek yerimiz yok, dara düştüğümüzde çalacağımız kapımız yok. Biz burada eğer dışarıda da bu kadar çok düşmanımız var ise eğer, bizim geleceğimiz üzerinde hesapları, planları olan odaklar varsa eğer o zaman bizler birlik olmak zorundayız. Asgari müştereklerimizin etrafında kardeş olmak zorundayız. Zaten imam hatip eğitimimizin gereği de nedir, ümmet bilincinin tabana yayılması, herkese anlatılması, ulaştırmasıdır. O zaman Sade Soda sadece imam hatiplilerin dergisi olmasın, Türkiye'deki bütün gençlerin dergisi olsun."

Etkinliğe, derginin yazarları ve imam hatipli öğrencilerin yanı sıra, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey gibi isimler katıldı.