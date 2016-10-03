Yıldırım mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, dün AK Parti Gençlik Kolları'nın Kızılcahamam'daki gelişim kampına katıldı. Burada gençlere hitap eden Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Gençlik Kolları'na verdiği talimatı anlattı. O gece Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş'ı arayıp, "Melih, teşkilatını hazırla. Ölümüne direneceğiz. Hiçbir haine bu bayrağı teslim etmeyeceğiz" dediğini söyleyen Yıldırım, Ecertaş'ın da kendisine "Biz hazırız" dediğini aktardı. Yıldırım, "İşte AK Parti şuuru bu" ifadesini kullandı. Yıldırım, FETÖ soruşturmaları hakkında da şunları açıkladı:



KARA KAMPANYA: Bugünlerde sürekli olarak 'İkinci darbe yapılacak, daha bitmedi yeniden geleceğiz' deniliyor. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Bu alçak FETÖ terör örgütünün tezviratlarıdır.



ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK: O gece Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştük, 'Ölmek var dönmek yok' diye ahitleştik.



MAĞDUR EDEBİYATI: Hiç kimse mağdur edebiyatı yapmayacak. Kılı kırk yaracağız, yaşla kuru bir arada yanmayacak. Buna rağmen hataların olabileceğini de öngörüyoruz ancak hata yapmayacağız diye hiçbir şey de yapmayacağımızı kimse bizden beklemesin. Bizim derdimiz temiz insanlarla değil. Bizim derdimiz hainlerle. Sizin ibadet diye verdiğiniz paraları oraya buraya peşkeş çekip millete silah doğrultanlara hesap sormaktır bizim hedefimiz.



KİMSE DERS VERMEYE KALKMASIN: Bize hiç kimse 'Siz masum insanlarla uğraşıyorsunuz' demesin. Bu örgüt kapalı bir örgüt. En yakınınızda bile olabilirler. Onlar damarlarımızın içindeki mikroptur, vücudumuzu temizleyeceğiz. Hiç kimse bize ders vermeye kalkmasın.



O LİSTEDE BEN DE VARDIM

Başbakan Yıldırım, AK Parti'ye 2008'de açılan kapatma davasında siyasetten men edilecek 71 kişilik listede kendi isminin de olduğunu belirtti. "O benim için bir şeref listesidir. Listenin başında Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. 15 Temmuz'da da aynı liste var, yine listede Erdoğan ve diğer arkadaşları" dedi.



AHMET TOPAL