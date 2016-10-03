  1. Ortak bağışlama!
  2. Defne’siz kaldı

Yeni bir umut

Antalya’da ’nın baktığı Umut’un fotoğrafı Rus televizyon kanalında yayınlandı. Programı arayan bir kadının sözleri ise şok yarattı: “O benim oğlum”

Yeni bir umut
Antalya Aksu'da 8 yıl önce geçirdiği kaza sebebiyle hafızasını kaybeden ve bakımını 'nın üstlendiği Umut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta çarşamba günü Rus televizyon kanalı Kanal 1'de yayınlanan 'Kayıp aranıyor' programını yapan Andrea Malaha, Antalya'ya gidip Umut'un son durumuyla ilgili Gülsüm Kabadayı ile röportaj yaptı. Röportajın ardından Rusya'da yayınlanan programa bağlanan bir kadın ise Umut'un 17 yıl önce kaybolan oğlu olduğunu belirtti. Hatta DNA testi yapılması için Antalya'ya gideceğini söyledi.

DNA TESTİ YAPILACAK
Bunun üzerine Rus televizyon yapımcıları Umut'un oğlu olduğunu iddia eden anne ile Kabadayı'yı görüştürdü. Ayrıca Rus anne Kabadayı'ya kayıp olan oğlunun fotoğrafını gönderdi. Fotoğraftaki çocuk ile Umut'un benzerliği ise dikkat çekti. Yıllarca Umut'a anne şevkati gösteren Gülsüm Kabadayı, "Çocukluk fotoğrafındaki yüz, göz birebir uyuyor. Aradan geçen 8 yıl ve yapılan operasyonları da düşünürsek, fotoğrafın Umut'a benzerliği ortada. Ancak her şey DNA testinden sonra ortaya çıkacak. İnşallah Umut annesine kavuşur" diye konuştu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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