Yeni bir umut

Antalya Aksu'da 8 yıl önce geçirdiği kaza sebebiyle hafızasını kaybeden ve bakımını Gülsüm Kabadayı'nın üstlendiği Umut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta çarşamba günü Rustelevizyon kanalı Kanal 1'de yayınlanan'Kayıp aranıyor' programını yapanAndrea Malaha, Antalya'ya gidipUmut'un son durumuyla ilgili GülsümKabadayı ile röportaj yaptı. Röportajın ardından Rusya'da yayınlanan programa bağlanan bir kadın ise Umut'un 17 yılönce kaybolan oğlu olduğunu belirtti. Hatta DNA testi yapılması için Antalya'ya gideceğini söyledi.
DNA TESTİ YAPILACAK
Bunun üzerine Rus televizyon yapımcıları Umut'un oğlu olduğunu iddia eden anne ile Kabadayı'yı görüştürdü. Ayrıca Rus anne Kabadayı'ya kayıp olan oğlunun fotoğrafını gönderdi. Fotoğraftaki çocukile Umut'un benzerliği ise dikkat çekti. Yıllarca Umut'a anne şevkati gösteren Gülsüm Kabadayı, "Çocukluk fotoğrafındaki yüz, göz birebir uyuyor. Aradan geçen 8 yılve yapılan operasyonları da düşünürsek,fotoğrafın Umut'a benzerliği ortada.Ancak her şey DNA testinden sonraortaya çıkacak. İnşallah Umut annesinekavuşur" diye konuştu.
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