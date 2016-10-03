  1. PKK'nın bombacısı öldürüldü

kırsalına top mermisi düştü

'ın  ilçesi kırsalına Suriye'den atılan top mermisi düştü.

Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

Alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait topçu birlikleri, Lazkiye kırsalındaki Türkmen köylerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Rejimin kontrolündeki bir noktadan atıldığı değerlendirilen bir top mermisi, 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.

Olayda herhangi bir kayıp yaşanmazken hudut birlikleri, merminin atıldığı noktaya misliyle atış yaptı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 21:32
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