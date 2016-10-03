Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

Alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait topçu birlikleri, Lazkiye kırsalındaki Türkmen köylerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Rejimin kontrolündeki bir noktadan atıldığı değerlendirilen bir top mermisi, 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.

Olayda herhangi bir kayıp yaşanmazken hudut birlikleri, merminin atıldığı noktaya misliyle atış yaptı.