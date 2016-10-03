Yaşam savaşını kaybetti

Zonguldak'ta geçen 24 Ağustos'ta serinlemek için denize giren Arzu Acar (22) ve akrabası ZekiyeGüzel, boğulma tehlikesi geçirdi. Acar ve Güzel, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Zekiye Güzel, hayati tehlikeyi atlatırken, özel hastaneye kaldırılan Acar solunum cihazınabağlandı. Genç kız, 40 gün süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
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