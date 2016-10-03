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Yaşam savaşını kaybetti

Yaşam savaşını kaybetti
Zonguldak'ta geçen 24 Ağustos'ta serinlemek için denize giren Arzu Acar (22) ve akrabası Zekiye Güzel, boğulma tehlikesi geçirdi. Acar ve Güzel, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Zekiye Güzel, hayati tehlikeyi atlatırken, özel hastaneye kaldırılan Acar solunum cihazına bağlandı. Genç kız, 40 gün süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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