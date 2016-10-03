Vicdana gelmiş!

DİĞER POLİS DE VAZGEÇTİ
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kaza sonrasında müvekkilimiz bir anne olarak Rüzgar Çetin'in ailesinin görüşme isteği sonrasında maddi bir karşılığı olmaksızın katılma talebinden feragat etmiştir. Müvekkilimizin anne oluşu, Rüzgar Çetin'in ailesi tarafından sağlanan görüşmelerde ailenin acılarına şahit oluşu nedeniyle bu yönde bir karar verilmiş olup, maddi herhangi bir menfaat sağlanmamıştır. Yalnız Çetin'e ait aracın sigorta şirketinden sigorta teminatı kapsamında kalan bedelin talebi söz konusudur." Daha önce kazada ağır yaralanan ve Rüzgar Çetin'e 250 bin TL'lik tazminat davası açan polis memuru Emre Tetik de şikayetinden vazgeçmişti. Rüzgar Çetin, son olarak 4 Ağustos'ta tutuklu olarak hakim önüne çıktı. Yarın bir kez daha yargılaması yapılacak olan sanık Çetin, bu duruşmada tahliye olabilir. Rüzgar Çetin'in avukatı Mehmet Uysal, son duruşmada şunları söylemişti: "Müvekkilimin artık daha fazla tutuklu kalması hak ihlalidir. Olayın basit taksire dönüşmesi ihtimali kuvvetlidir. Suç değişirse alt sınırı 2 yıldır. Kaçma şüphesi yoktur."
TEKLİFİ O ZAMAN GERİ ÇEVİRMİŞ
Şehit polis memurunun ailesinin avukatı, Çetin ailesinin müvekkilinin çocuklarının geleceği için yardım teklifinde bulunduğunu söylemişti. Rüzgar Çetin de aileye iki mektup göndermişti. Bu girişimler sonuçsuz kalmış, aile teklifleri reddetmişti. Özlem Alagöz ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Ben şikâyetimi sonuna kadar sürdüreceğim" diyerek tepki göstermişti.
EN FAZLA 1 YIL YATAR ÇIKAR
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, şikayetlerin geri çekilmesinin cezayı ciddi derecede düşüreceğini belirterek şunları söyledi: "Suç taksirle adam öldürme suçu. Şikayetler geri çekildiği için de hakim cezayı alt sınırdan verecektir. Rüzgar Çetin 1 yıl daha hapis yatar çıkar diye düşünüyorum."
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