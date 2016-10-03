Ünlü radyocu Cem Arslan bıçaklandı

Gümüşsuyu'nda saat 20.10'da program çıkışı bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan Best FM'in programcılarından Cem Arslan sırtından hafif yaralandı. Hastaneye götürülen Cem Arslan'ın durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Saldırgan kadının ise polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Best FM'den yapılan açıklama şöyle:



Türkiye'nin en çok dinlenen ve sevilen radyocularından değerli programcımız Cem Arslan, saat 20.10'da "Gazor" programı çıkışında önce sözlü taciz ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.



Sırtından bıçakla yaralanan programcımız Cem Arslan, mesai arkadaşları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası Acil Servisine kaldırıldı.



İlk müdahalesi burada yapılan programcımız Cem Arslan'ın sağlık durumu iyi. Öte yandan, programcımız Cem Arslan'a saldıran şahıs kısa sürede yakalanmıştır.