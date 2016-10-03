  1. Gece yarısı büyük panik
  2. Vicdana gelmiş!

Umut hırsızı

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 19 yaşındaki Dilara Erten, pişkin dolandırıcının kurbanı oldu!

Umut hırsızı
İzmir'in Balçova İlçesi'nde, henüz bir yaşında yakalandığı kanseri yenmesine rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 19 yaşındaki Dilara Erten, zorluklara karşı yılmayıp üniversiteyi kazandı. Dilara, eğitiminde kendisine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcının oyunuyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kula'daki yüksekokuldan İzmir'deki bölüme yatay geçiş yaptıracağını söyleyen, YÖK yetkilisi ve rektörle konuşuyormuş gibi yapan dolandırıcı, anne Ayşe Erten'den kayıt parası bahanesiyle 2 bin 500 TL aldıktan sonra ortadan kayboldu. Büyük şok yaşayan Ayşe Erten kızının hayallerinin yıkıldığını, bu tür insanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Polis eşgalini belirlediği ve kendisini Mehmet Emre olarak tanıtan dolandırıcının peşinde.
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar