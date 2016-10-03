Umut hırsızı

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, henüz bir yaşında yakalandığı kanseri yenmesine rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 19 yaşındaki Dilara Erten, zorluklara karşı yılmayıp üniversiteyi kazandı. Dilara, eğitiminde kendisine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcının oyunuyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kula'daki yüksekokuldanİzmir'deki bölümeyatay geçiş yaptıracağınısöyleyen, YÖK yetkilisi verektörle konuşuyormuş gibiyapan dolandırıcı, anne AyşeErten'den kayıt parası bahanesiyle2 bin 500 TL aldıktansonra ortadan kayboldu. Büyük şok yaşayan Ayşe Erten kızının hayallerinin yıkıldığını, bu tür insanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Polis eşgalini belirlediği ve kendisini Mehmet Emre olarak tanıtan dolandırıcının peşinde.
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