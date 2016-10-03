Umut hırsızı

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, henüz bir yaşında yakalandığı kanseri yenmesine rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 19 yaşındaki Dilara Erten, zorluklara karşı yılmayıp üniversiteyi kazandı. Dilara, eğitiminde kendisine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcının oyunuyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kula'daki yüksekokuldan İzmir'deki bölüme yatay geçiş yaptıracağını söyleyen, YÖK yetkilisi ve rektörle konuşuyormuş gibi yapan dolandırıcı, anne Ayşe Erten'den kayıt parası bahanesiyle 2 bin 500 TL aldıktan sonra ortadan kayboldu. Büyük şok yaşayan Ayşe Erten kızının hayallerinin yıkıldığını, bu tür insanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Polis eşgalini belirlediği ve kendisini Mehmet Emre olarak tanıtan dolandırıcının peşinde.