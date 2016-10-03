Türk uçağı, Rusya hava sahasında gözlem uçuşu yapacak

Rusya Ulusal Nükleer Riski Azaltma Merkezi Direktörü Sergey Rıjkov, basına yaptığı açıklamada, "Türk ve Amerikan ortak misyonu, 3-7 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye ait CASA CN-235 tipi uçakla Rusya hava sahası sınırlarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek." dedi.
Uçuşun Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde önceden belirlenen rotada yapılacağını belirten Rıjkov, uçağın üzerine yerleştirilen gözlem cihazının, Rus uzmanların da katıldığı uluslararası sertifikasyondan geçtiğini ifade etti.
Rıjkov, Rusya'ya ait AN-30B tipi uçağın, aynı tarihlerde Fransa hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştireceğini de kaydetti.
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