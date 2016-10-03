  1. TÜBİTAK'ın FETÖ'cü eski müdürü tutuklandı

Türk uçağı, hava sahasında yapacak

Türk ve Amerikalı uzmanların, 'ye ait CASA CN-235 tipi uçakla 3-7 Ekim'de hava sahasında yapacağı bildirildi.

Türk uçağı, Rusya hava sahasında gözlem uçuşu yapacak

Ulusal Nükleer Riski Azaltma Merkezi Direktörü Sergey Rıjkov, basına yaptığı açıklamada, "Türk ve Amerikan ortak misyonu, 3-7 Ekim tarihlerinde 'ye ait CASA CN-235 tipi uçakla Rusya hava sahası sınırlarında gerçekleştirecek." dedi.

Uçuşun Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde önceden belirlenen rotada yapılacağını belirten Rıjkov, uçağın üzerine yerleştirilen gözlem cihazının, Rus uzmanların da katıldığı uluslararası sertifikasyondan geçtiğini ifade etti.

Rıjkov, Rusya'ya ait AN-30B tipi uçağın, aynı tarihlerde Fransa hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştireceğini de kaydetti.
Etiketler: , ,
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 18:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar