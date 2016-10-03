TÜRK Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın 40. gününde yaşanan çatışmalarda 15 muhalifin şehit olduğunu, 35 muhalifin ise yaralandığını açıkladı.



3 BÖLGEDE DAEŞ İLE YOĞUN ÇATIŞMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'FIRAT Kalkanı Harekatı'nda 03 Ekim 2016 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Azaz-Rai sektöründe; muhaliflerden oluşan 3 Özel Görev Kuvvet Grubu'nun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki 7 meskun mahallin ele geçirilmesine yönelik gayreti devam ettiği ve özellikle Boztepe, Hardanah ve Türkmen Barı bölgelerinde DAEŞ ile yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.



ANTPQ-36 İLE TESPİT EDİLEN HEDEFLER İMHA EDİLDİ

DAEŞ tarafından Kilis şehir merkezi ve çevresine 3 Katyuşa roketi atılırken bölgede konuşlu olan ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı Kasrah bölgesindeki roket mevzilerine meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırda konuşlu Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 20, Fırtına Obüsleri ile 19 atış yapılarak söz konusu mevzilerin yanlarındaki DAEŞ'li teröristleriyle beraber imha edildiği belirtildi.



ÇATIŞMALARDA 15 MUHALİF ŞEHİT OLDU, 35 MUHALİF YARALANDI

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 15 muhalifin şehit olduğu, 35 muhalif ise yaralandığı öğrenildi. Muhalifler tarafından harekatın başlangıcından bu yana 111 meskun mahalde yaklaşık 960 km2 kontrol sağlandığı belirtildi.



63 DAEŞ HEDEFİNE 201 FIRTINA, 100 ÇNRA ATIŞI YAPILDI

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 63 DAEŞ hedefine, ateş destek vasıtaları olan Fırtına Obüsleri ile 201, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 100 atış yapıldığı açıklandı. Yapılan atışlar sonucunda DAEŞ'E ait çok sayıda havan ve makinalı tüfeklerin olduğu silah mevziileri, küçük gruplar halinde dolaşan teröristler, 6 silah yüklü pikap tipi araç, malzeme ve erzak yüklü 1 kamyon, 7 Katyuşa tahkimli mevzii ve 3 çadır tipi barınma alanının imha edildiği belirtildi.



TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN 9 HEDEFE 10 BOMBA ATILDI

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından düzenlenen hava harekatında Aktarin, Türkmen Barı ve Dabık'ta bulunan 9 hedefe 10 bomba atıldı. DAEŞ'in komuta yeri, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 9 binanın imha edildiği açıklandı.



KOALİSYON GÜÇLERİNİN HAVA HERAKATINDA 13 DAEŞ'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon güçleri tarafından, Ziyadiyah, Bahrutah, Duvaybık, Aktarin (2) ve Türkmen Barı (6) bölgelerinde tespit edilen DAEŞ hedeflerine yönelik icra edilen 11 hava harekatı sonucunda, 13 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi. DAEŞ tarafından kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina, 2'si el yapımı patlayıcı yükül 3 araç ve 1 havanın imha edildiği belirtildi.



HAREKATIN BAŞLANGICINDAN BUGÜNE 1720 HEDEF VURULDU

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 1720 hedefe, Fırtına Obüsleri ile 6 bin 620 atış ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), havan ve tankı ile 1294 atış yapıldığı öğrenildi.



BUGÜNE KADAR 28 MAYIN VE 993 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 mayın ve 993 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.