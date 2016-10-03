İstanbul Bayrampaşa'daki E-5 yolunda ilerleyen bir sürücü trafiği birbirine kattı. Araçların arasından makas atarak ilerleyen trafik canavarı önündeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanınşiddetiyle takla atan otomobilmetrobüs yoluna uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. O anlar ise başka sürücülertarafından videoya alındı.Kazaya sebep olan magandanınpişkin ifadeleri ise herkesişoke etti. Vatandaşların, "Aracı sen mi kullanıyordun ?" sorusuna 'Evet' diyerek yanıt veren trafik magandası yaşanan kazayı şöyle anlattı: "Öndekiaraba bir an da yavaşlayıncakurtaramadım. Taklayageldim. Nasıl kaza yaptığımıhatırlamıyorum." Olay sonrasısosyal medyaya yüklenenvideoyu izleyenler ise büyüktepki gösterdi.
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