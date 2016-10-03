  1. İtfaiye aracı uçuruma uçtu
  2. Doktor hastanelik

Trafik canavarı!

Makas atan sürücü, arabaya takla attırdı. Olay sonrası kazayı anlatan trafik canavarı sırıtarak “Ben kullanıyordum” dedi

Trafik canavarı!
İstanbul Bayrampaşa'daki E-5 yolunda ilerleyen bir sürücü trafiği birbirine kattı. Araçların arasından makas atarak ilerleyen trafik canavarı önündeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil metrobüs yoluna uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. O anlar ise başka sürücüler tarafından videoya alındı. Kazaya sebep olan magandanın pişkin ifadeleri ise herkesi şoke etti. Vatandaşların, "Aracı sen mi kullanıyordun ?" sorusuna 'Evet' diyerek yanıt veren trafik magandası yaşanan kazayı şöyle anlattı: "Öndeki araba bir an da yavaşlayınca kurtaramadım. Taklaya geldim. Nasıl kaza yaptığımı hatırlamıyorum." Olay sonrası sosyal medyaya yüklenen videoyu izleyenler ise büyük tepki gösterdi.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar