İstanbul Bayrampaşa'daki E-5 yolunda ilerleyen bir sürücü trafiği birbirine kattı. Araçların arasından makas atarak ilerleyen trafik canavarı önündeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil metrobüs yoluna uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. O anlar ise başka sürücüler tarafından videoya alındı. Kazaya sebep olan magandanın pişkin ifadeleri ise herkesi şoke etti. Vatandaşların, "Aracı sen mi kullanıyordun ?" sorusuna 'Evet' diyerek yanıt veren trafik magandası yaşanan kazayı şöyle anlattı: "Öndeki araba bir an da yavaşlayınca kurtaramadım. Taklaya geldim. Nasıl kaza yaptığımı hatırlamıyorum." Olay sonrası sosyal medyaya yüklenen videoyu izleyenler ise büyük tepki gösterdi.