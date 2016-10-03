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'ta 11 terörist öldürüldü

'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonda öldürülen teröristlerin sayısı 11'e yükseldi. Teröristlerin 6'sı İHA Bayraktar tarafından etkisiz hale getirildi.

Şırnakta 11 terörist öldürüldü
'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik yapılan operasyonlarda 11 terörist öldürüldü.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yapılan operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 11:23
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