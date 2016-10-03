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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 11 terörist öldürüldü.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yapılan operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi 11:23
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