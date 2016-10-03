Sıkıysa park et!

Bursa'da yaşayan bir vatandaş, park edilmez tabelası olmasına rağmen evinin önüne park eden sürücülerden bıkıp usandı. Evinin duvarına yazdığı yazıyla da isyan etti. Sürücülerin evinin önüne otomobil bırakmasına sinirlenen ev sahibi, binanın ön cephe duvarına yağlı boyayla, "Buraya araba park eden eşektir. Bunu anlamayan geri zekalıdır" yazdı. Vatandaş, çevre esnafının tepki göstermesine rağmen yazıyı silmedi. Sürücülerin de yazıyı gördükten sonra araçlarını evin önüne park etmekten vazgeçtiği görüldü.