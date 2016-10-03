Şehadet yolu

Türkiye dün bir kahramanını daha cennete uğurladı. HakkariÇukurca'daki kalleş saldırıda şehit olan Gökhan Ayder (20), memleketi Sakarya Kaynarca'da toprağa verildi. Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehit erin cenazesi, buradan da karayoluyla Kaynarca'nın Cebek Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Türk bayrakları asılan evin bahçesinde Ayder için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin ağabeyi ve kardeşi tabuta sarılarak ağladı. Sloganlar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına getirilen şehidin naaşı, aile kabristanlığına defnedildi. Bu arada Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız da 4 Eylül'de aynı mahallede defnedilmişti.
SİİRT'TEN ACI HABER VAR Şehit Gökhan Ayder son yolculuğuna uğurlanırken, bu kez Siirt'ten acı haber geldi. Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan geçici köy korucusu Refik Kamel, şehit düştü. Şehit köy korucusunun cenazesi, bugün düzenlenecek törenin ardından Pervari İlçesi Palamutlu Köyü'nde defnedilecek.
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