Güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre, Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sürgücü Beldesi'ne bağlı Bağyaka kırsalında 28 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin 'Zagroz İntikam' kod adlı Mehmet Ç. olduğu tespit edildi. Söz konusu operasyonda ölü ele geçirilen Mehmet Ç.'nin, 11 yıl önce katıldığı örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde Savur sorumlusu olduğu, PKK'nın Diyarbakır ve Mardin'deki birçok saldırısında yer aldığı belirtildi. Güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre Mehmet Ç.'nin de yer aldığı belirtilen bazı terör saldırıları ise şöyle sıralandı:
- 3 Ocak'ta Diyarbakır Çınar İlçe Emniyet Amirliği binası ve lojmanına bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen ve 1 polis şehit olduğu, 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı bombalı saldırı.
- 22 Mart'ta Mardin-Diyarbakır karayolunun Üçyol mevkisinde polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola döşenen ve 1 polis memurunun şehit olduğu, 4 polisin yaralandığı saldırı.
- 6 Nisan'da Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evinden görev yaptığı Tepe Jandarma Karakoluna gitmek üzere otomobiliyle hareket eden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Said Çelik'in şehit edilmesi.
- 15 Nisan'da Savur ilçesine bağlı Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen ve 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırı.
- 23 Nisan'da Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Mardin-Diyarbakır karayolunda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekiplerinin geçişi esnasında 12 polisin yaralandığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi.
- 20 Mayıs'ta Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde 70 yaşındaki emekli korucu Kazım Kavak'ın şehit edilmesi ile ardından bölgeye giden askeri araca düzenlenen ve 8 askerin yaralandığı bombalı saldırı.
- 15 Ağustos'ta Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen ve 5 polisin şehit olduğu 1'i çocuk 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı saldırı.
- 10 Eylül'de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığının yakınına 5 ayrı noktada tuzaklanan 640 kilogram patlayıcı olayı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.