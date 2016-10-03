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'lı hain yakalandı

'nın bombacısı , İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla Bayraklı'da abisinin evinde yakalandı.

Her yerde aranıyordu! PKKlı hain yakalandı

İzmir'de polisin, bir süredir sürdürdüğü takip sonrasında yakalamak için başlattığı operasyonda kaçan bombacı 23 yaşındaki , saklanmak üzere geldiği Bayraklı'daki ağabeyinin evinde yakalandı. Demir'in gidebileceği adresleri tek tek tespit eden İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı İlçesi'nde ağabeyinin evinin yakınlarında önlem aldı. Polisi farketmeyen Mehmet Demir, eve girdiği sırada yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 19:26
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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UFUK UFUK

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI İÇİN SALLANDIRIN BU ŞEREFSİZLERİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:08
aynur aynur

idam yasası çıkmalı artık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:08
ONUR ONUR

YAŞASIN TÜRKİYE YAŞASIN SAYIN REİSİMİZ ERDOĞAN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:07
h&#252;seyin hüseyin

kemal kılıçdaroğlu şimdi ne biçim üzülmüştür terörist yakalandı diye zira kendiside haindir

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evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:07
TARKANUCU TARKANUCU

ALLAH BELANIZI VERECEK HAİN HERİF...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (13 yorum)

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