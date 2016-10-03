İzmir'de polisin, bir süredir sürdürdüğü takip sonrasında yakalamak için başlattığı operasyonda kaçan bombacı 23 yaşındaki Mehmet Demir, saklanmak üzere geldiği Bayraklı'daki ağabeyinin evinde yakalandı. Demir'in gidebileceği adresleri tek tek tespit eden İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı İlçesi'nde ağabeyinin evinin yakınlarında önlem aldı. Polisi farketmeyen Mehmet Demir, eve girdiği sırada yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.











