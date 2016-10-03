İzmir'de polisin, bir süredir sürdürdüğü takip sonrasında yakalamak için başlattığı operasyonda kaçan bombacı 23 yaşındaki Mehmet Demir, saklanmak üzere geldiği Bayraklı'daki ağabeyinin evinde yakalandı. Demir'in gidebileceği adresleri tek tek tespit eden İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı İlçesi'nde ağabeyinin evinin yakınlarında önlem aldı. Polisi farketmeyen Mehmet Demir, eve girdiği sırada yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
PKK'lı hain yakalandı
PKK'nın bombacısı Mehmet Demir, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla Bayraklı'da abisinin evinde yakalandı.
İzmir'de polisin, bir süredir sürdürdüğü takip sonrasında yakalamak için başlattığı operasyonda kaçan bombacı 23 yaşındaki Mehmet Demir, saklanmak üzere geldiği Bayraklı'daki ağabeyinin evinde yakalandı. Demir'in gidebileceği adresleri tek tek tespit eden İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı İlçesi'nde ağabeyinin evinin yakınlarında önlem aldı. Polisi farketmeyen Mehmet Demir, eve girdiği sırada yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: PKK , mehmet demir
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ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI İÇİN SALLANDIRIN BU ŞEREFSİZLERİ
idam yasası çıkmalı artık
YAŞASIN TÜRKİYE YAŞASIN SAYIN REİSİMİZ ERDOĞAN
kemal kılıçdaroğlu şimdi ne biçim üzülmüştür terörist yakalandı diye zira kendiside haindir
ALLAH BELANIZI VERECEK HAİN HERİF...
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