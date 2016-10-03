Patrone kızdı çatıya çıktı

Antalya'da önceki gün bilinmeyen bir nedenden işvereniyle tartışan Yunus Sönmez, 5 katlı okul inşaatının çatısına çıktı. Burada beton pervaza oturan ve ayaklarını aşağı sarkıtan Sönmez, kendini atacağını söyledi. Sönmez'i gören arkadaşları ikna etmeye çalışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sönmez'e yardım sözü verip bulunduğu yerden indirdi. Genç, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.