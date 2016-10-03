Patrone kızdı çatıya çıktı

Antalya'da önceki gün bilinmeyen bir nedenden işvereniyle tartışan Yunus Sönmez, 5 katlı okul inşaatının çatısına çıktı. Buradabeton pervaza oturanve ayaklarını aşağısarkıtan Sönmez,kendini atacağınısöyledi. Sönmez'i gören arkadaşları ikna etmeye çalışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sönmez'e yardım sözü verip bulunduğu yerden indirdi. Genç, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
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