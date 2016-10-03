  1. Yaşam savaşını kaybetti
  2. Erdoğan'dan Kazan'daki şehit ailelerine taziye ziyareti

Patrone kızdı çatıya çıktı

Çalıştığı okul inşaatında patronuyla tartışan 23 yaşındaki Yunus Sönmez, çatıya çıkarak etmek istedi

Patrone kızdı çatıya çıktı
Antalya'da önceki gün bilinmeyen bir nedenden işvereniyle tartışan Yunus Sönmez, 5 katlı okul inşaatının çatısına çıktı. Burada beton pervaza oturan ve ayaklarını aşağı sarkıtan Sönmez, kendini atacağını söyledi. Sönmez'i gören arkadaşları ikna etmeye çalışırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sönmez'e yardım sözü verip bulunduğu yerden indirdi. Genç, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar