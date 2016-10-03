Parmaklı saldırı!

Aydın'da dün emniyet güçleri, yol denetiminde, bir taksiyi durdurdu. Ekipler, yolcu 36 yaşındaki Ö.Y.'nin de kimliğini kontrol etmek istedi. Kadın kimliğinivermeyip, polislere direndi. Bunun üzerine polis memuru Yasemin Otavlı devreye girip, Ö.Y.'nin zorluk çıkartmayıp, kimliğini göstermesini istedi. Ö.Y., "Sen kim oluyorsun, üniformanamı güveniyorsun" diyerek tokat atıp, gözüneparmağını soktuğu Otavlı'ya küfür edip,hakaretlerde bulunarak karşılık verdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU...
Otavlı, meslektaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Gözü yıkanan ve bandajla sarılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otavlı, kendisine saldırarak darp edenkadından şikayetçi oldu. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y., gözaltına alındı. Kaç promil alkollü olduğuaçıklanmayan kadın işlemlerinin ardındansavcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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