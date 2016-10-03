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Parmaklı saldırı!

Alkollü kadın, kimlik kontrolü yapmak isteyen e tokat atıp gözüne parmağını soktu. Gözaltına alınan saldırgan, daha sonra serbest bırakıldı.

Parmaklı saldırı!
Aydın'da dün emniyet güçleri, yol denetiminde, bir taksiyi durdurdu. Ekipler, yolcu 36 yaşındaki Ö.Y.'nin de kimliğini kontrol etmek istedi. Kadın kimliğini vermeyip, polislere direndi. Bunun üzerine memuru Yasemin Otavlı devreye girip, Ö.Y.'nin zorluk çıkartmayıp, kimliğini göstermesini istedi. Ö.Y., "Sen kim oluyorsun, üniformana mı güveniyorsun" diyerek tokat atıp, gözüne parmağını soktuğu Otavlı'ya küfür edip, hakaretlerde bulunarak karşılık verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU...
Otavlı, meslektaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Gözü yıkanan ve bandajla sarılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otavlı, kendisine saldırarak darp eden kadından şikayetçi oldu. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y., gözaltına alındı. Kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan kadın işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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