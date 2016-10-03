Paris ayaklanması

ParisMatch dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Gilles Martin-Chauffier, Alman televizyonuna çıktı, Türkiye’yi savundu: Avrupa 20 yıldır Türkiye’yi aşağılıyor. Ancak Erdoğan özgür seçimlerin galibidir ve bizi göçmen sorunundan kurtaracak kişidir
Fransa'da yayın yapan haftalık magazin ve haber dergisi ParisMatch'ın Genel Yayın Yönetmeni Gilles Martin-Chauffier, Fransız televizyonunda Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu sert şekilde eleştirdi. Fransız Alman ortak kanalı ARTE Televizyonu'nda yayınlanan 28 Minutes programına konuk olan Chauffie, programda diğer konukların Türkiye hakkında iftiralar atması üzerine adeta tek başına savaş verdi. Fransızlar'ın Türkiye'ye karşı objektif olmadığını vurgulayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Avrupa'nın tutumunu eleştiren Fransız gazeteci "Erdoğan özgürce gerçekleştirilenseçimlerden birçok kez lider çıktı. mülteci akını daTürkiye ve Erdoğan sayesinde önlendi" diye konuştu. AB'nin 20 yıldır Türkiye'yi aşağılamaya çalıştığını belirten Chauffier, hem tarihi zenginliği hem de ekonomisiyle birçok Balkan ülkesinden daha iyi olan bir Türkiye'nin nasıl aşağılanabileceğini anlamadığını belirtti. Türkiye'de Kürtler'in Cumhurbaşkanı bile olabildiğini de belirten ünlü gazeteci "Onlar Kürtler ile değil teröristlerle mücadele ediyor. Hatta teröristlere açıkça destek veren politikacılar vekil seçiliyor. Böylesi özgürlük Avrupa'da bile yok" dedi.
Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler getiren Fransız gazeteci Türkiye'nin birçok AB üyesinden daha iyi durumda olduğunu belirtti.
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