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Ortak bağışlama!

Ortak bağışlama!
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda 17 Haziran günü Öner Dokuyucu ile , yol verme konusunda tartıştı. Bu esnada Hamdullah Yıldız, Dokuyucu'ya "Geri zekalı mısın?" diyerek hakaret etti. Dokuyucu, polis merkezine gidip Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Ardından Yıldız'ın Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağış yapması halinde şikayetini geri alacağını söyledi. Ancak Yıldız durumunun iyi olmadığını belirtip, "300 lira bağışta bulunabilirim" dedi. İstek Dokuyucu tarafından da kabul edildi. Bunun üzerine olay tatlıya bağlandı. Dün Adana'da bir araya iki taraf karşılıklı el sıkışıp uzlaştı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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