Ortak bağışlama!

Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) otoyolunda17 Haziran günü Öner Dokuyucuile Hamdullah Yıldız,yol verme konusunda tartıştı.Bu esnada HamdullahYıldız, Dokuyucu'ya "Gerizekalı mısın?" diyerekhakaret etti. Dokuyucu,polis merkezine gidip Yıldız'danşikayetçi olduğunubelirtti. ArdındanYıldız'ın Mehmetçik Vakfı'na500 lira bağış yapmasıhalinde şikayetinigeri alacağını söyledi.Ancak Yıldız durumununiyi olmadığını belirtip,"300 lira bağışta bulunabilirim"dedi. İstek Dokuyucutarafından da kabul edildi.Bunun üzerine olaytatlıya bağlandı. Dün Adana'dabir araya iki tarafkarşılıklı el sıkışıp uzlaştı.
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