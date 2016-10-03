Kurtulmuş: OHAL 3 ay uzatıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu sürerken açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulunda olağanüstü halin, 19 Ekim'den itibaren 90 gün süreyle uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından diğer önemli başlıklar şöyle:

MECLİSTE KHK KOMİSYONU

4 partinin katılımıyla komisyon oluşturulacak.

FIRAT KALKANI OPERASYONU

Fırat Kalkanı Operasyonu, Suriye'nin bütünlüğü ve bu toprakların DEAŞ'ın saldırılarından kurtulması için yapılan bir operasyondur. Türkiye ÖSO'ya destek vermektedir. En başta söylediğimiz kırmızı çizgilerimiz devam etmektedir.

Bu bölgenin güvenli bir bölge haline gelmesi ve bölge halkının kendi şehirlerine dönmesi en önemli önceliğimizdir. Bizim için başarılı şekilde devam etmektedir. Kırmızı çizgilerimiz sürmektedir.

Musul ve Rakka konusundaki tavrımız da nettir. Bunun için bölgenin bütünüyle terör örgütlerinden temizlenmesi için Türkiye'nin koalisyon güçleri ile birlikte adım atacaktır. ABD verdiği sözleri yerine getirmeli, PYD Fırat'ın doğusuna çekilmeli.

20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Ekim ayının 9'unda 20 bin öğretmen alımı yapılacak.