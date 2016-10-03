Nazar değdi!

‘Kocan Kadar Konuş’ romanının yazarı Şebnem Burcuoğlu’nun evliliği 5 ayda bitti. Burcuoğlu bir röportajında, “Hep yazdım. Şimdi benim için aşk zamanı. Evliliğime nazar değecek diye korkuyorum” demişti...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı filme konu olan ve en çok satanlar listesinde yer alan 'Kocan Kadar Konuş' ile 'Kocan Kadar Konuş Diriliş' adlı romanların yazarı Şebnem Burcuoğlu'nun evliliği kısa sürdü. Burcuoğlu 29 Nisan'da AutorolaTürkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygıile Monako'da evlendi. Sevilen yazar,evliliğinin 5'inci ayında İstanbul AileMahkemesi'nde boşanma davası açtı.
UYUMSUZLUK SORUNU
Şebnem Burcuoğlu'nun avukatı Burcu Ekmekçioğlu'nun mahkemeye sunduğu dilekçede, Oğuzhan Saygı ile 'uyumsuzluk' sorunu yaşadığını iddia etti. Daha önce bir gazeteye verdiği röportajda, evlilik ve aşk konusunda konuşmak istemediğini belirten ve "Şu ana kadar hep iş odaklıydım. Hep yazdım, yazdım. Şimdi benim için aşk zamanı. Ancak bu konuyu konuşmak istemiyorum. Evliliğime nazar değecek diye çok korkuyorum" diyen Burcuoğlu,dava dilekçesinde boşanmagerekçesinde evlilik birliğinintemelinden sarsılmasını gösterdi.Yazar, herhangi bir maddi ya damanevi tazminat ile nafaka talebininolmadığını belirtti. Dilekçede, çiftin evliliğinde giderek artan tartışmaların kırıcı olmaya dönüştüğü, bu nedenle uyum sağlayamadıklarına yer verildi.
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