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e saldıran şahıs CHP'li ismin oğlu çıktı!

'de 15 Temmuz gecesi sela okuyan e saldıran ve skandal bir kararla serbest bırakılan şahıslardan birinin CHP Urla Belediye meclis üyesi Lütfi Özbey'in oğlu Hasan Özbey olduğu iddia edildi. Mahkemenin kararı toplumun her kesiminde tepkiyle karşılanırken, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldığı bir programda toplamda 60 Diyanet görevlisinin 15 Temmuz gecesinde saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Müezzine saldıran şahıs CHPli ismin oğlu çıktı!

FETÖ'nün işgal girişiminin yaşandığı gece Torbalı ilçesinde sela okuyan ve cami imamına saldıran ve camiyi de tahrip eden 8'i tutuklu 23 sanık hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE EDİLDİLER
Mahkeme avukatların tahliye talebini kabul etti, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN OĞLU İDDİASI
Bu sırada, sela okuyan müezzini darp eden saldırganın CHP Urla Belediye meclis üyesi Lütfi Özbey'in oğlu Hasan Özbey olduğu iddia ediliyor.

CHP'Lİ VEKİLLER DE DURUŞMAYI TAKİP ETTİ
Duruşmayı CHP Milletvekili Musa Çam ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de takip etti.

Kimlik kontrolünün ardından mahkeme başkanı, sanıklara haklarını hatırlatarak iddianamede sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaları okudu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
Camiye ve müezzine saldırdıkları sabit olan CHP'liler, duruşmada ise FETÖ karşıtı olduklarını, işgal girişimine direndiklerini iddia ederken, kendilerini masum gibi göstermek için hiçbir şeyden haberleri olmadığını ve psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Basit yaralama", "Hakaret" ve"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılanan saldırganların tamamı tahliye edilerek duruşma ertelendi.

60 DİYANET GÖREVLİSİNİ DARP ETTİLER
Geçtiğimiz günlerde Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocatepe Camii'nde düzenlenen programa katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sela seslerinden rahatsızlık duyan o sütü bozuklar, kanı bozuklar, o hainler, bu coğrafyanın tarih boyunca görmediği en büyük ihaneti ortaya koyan ihanet şebekesi mensupları, 60 müezzin ve imam arkadaşımızı sela okuyor diye darp ettiler ve gazi ettiler" ifadelerini kullanmıştı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 13:51
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Ersin Ersin

Yaz Boz ekibinin bu konuyu ele almasını ve bu şerefsizlerin cezalandırılmasını istiyorum.Dinimize saldıran alçakların %90 Müslüman olan Türk toplumun vicdanını yaralamıştır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 15:16
halk halk

supriz degil ya pkk olur yada chp den birinin oglu camiye sandirmak da darbeye destek veren kadar buyuk suc normal zaman da olsa anlarim belki hata da o gece bilere darbeye destek veren hain chp oglu diye ceza almiyor ise o adalet degil yeniden yakalanmasi gerek her hakim dogru karar vermiyor son gunler de

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.10.2016 14:46
fatin fatin

suç cezasız kalmamalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.10.2016 14:45
Calp Calp

Siz ne olduğunu zannediyordunuz ki Amerikalılar mı yapacak onların Uşak'ları CHP liler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.10.2016 14:04
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