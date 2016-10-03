FETÖ'nün işgal girişiminin yaşandığı gece Torbalı ilçesinde sela okuyan müezzin ve cami imamına saldıran ve camiyi de tahrip eden 8'i tutuklu 23 sanık hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme avukatların tahliye talebini kabul etti, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN OĞLU İDDİASI

Bu sırada, sela okuyan müezzini darp eden saldırganın CHP Urla Belediye meclis üyesi Lütfi Özbey'in oğlu Hasan Özbey olduğu iddia ediliyor.

CHP'Lİ VEKİLLER DE DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Duruşmayı CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de takip etti.

Kimlik kontrolünün ardından mahkeme başkanı, sanıklara haklarını hatırlatarak iddianamede sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaları okudu.



"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Camiye ve müezzine saldırdıkları sabit olan CHP'liler, duruşmada ise FETÖ karşıtı olduklarını, işgal girişimine direndiklerini iddia ederken, kendilerini masum gibi göstermek için hiçbir şeyden haberleri olmadığını ve psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Basit yaralama", "Hakaret" ve"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılanan saldırganların tamamı tahliye edilerek duruşma ertelendi.



60 DİYANET GÖREVLİSİNİ DARP ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocatepe Camii'nde düzenlenen programa katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sela seslerinden rahatsızlık duyan o sütü bozuklar, kanı bozuklar, o hainler, bu coğrafyanın tarih boyunca görmediği en büyük ihaneti ortaya koyan ihanet şebekesi mensupları, 60 müezzin ve imam arkadaşımızı sela okuyor diye darp ettiler ve gazi ettiler" ifadelerini kullanmıştı.