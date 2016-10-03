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Meclis FETÖ ni araştıracak

Meclis FETÖ darbe girişimini araştıracak
FETÖ'cü askerlerin bombalarına hedef olan Meclis, yeni yasama yılında ilk iş olarak darbe girişimini araştıracak. Kurulan 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları, bu hafta start alacak. Komisyon, öncelikle darbe girişimini araştırırken izleyeceği yol haritasını ve yöntemini belirleyecek.

Evrin GÜVENDİK
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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