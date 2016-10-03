Meclis FETÖ darbe girişimini araştıracak

FETÖ'cü askerlerin bombalarına hedef olan Meclis, yeni yasama yılında ilk iş olarak darbe girişimini araştıracak. Kurulan 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları, bu hafta start alacak. Komisyon, öncelikle darbe girişimini araştırırken izleyeceği yol haritasını ve yöntemini belirleyecek.



Evrin GÜVENDİK