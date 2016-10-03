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Kurtulmuş: Devlet teröristlerden arındırılacak

Kurtulmuş: Devlet teröristlerden arındırılacak
Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "At izi it izine karışmasın" uyarısı doğrultusunda titiz bir çalışma başlattı. Başbakan Yardımcısı , itirazların değerlendirildiğini belirterek, "Suçsuz olanlar işine dönecek. FETÖ'cüler hesap verecek. Devlet bu teröristlerden arındırılacak" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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