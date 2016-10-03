KKTC meclisinden ortak FETÖ deklarasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ortak deklarasyonla kınadı.

Cumhuriyet Meclisi'nin 8. dönem 5. yasama yılı, Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu ile yargı üyeleri, eski parlamenterler ve vatandaşlar katıldı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, törende yaptığı konuşmada, ilk olarak Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partiler adına Türkiye'deki FETÖ darbe girişimiyle ilgili ortak deklarasyonu okudu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler, (CTP-BG) Ulusal Birlik Partisi, (UBP) Demokrat Partisi-Ulusal Güçler (DP-UG) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ortak deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzene, hukukun üstünlüğü ilkesine ve demokratik iradeye karşı düzenlenen darbe girişimini ve TBMM'ye yapılan menfur saldırıyı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partiler olarak bir kez daha kınadığımızı ve her zaman, her koşulda demokratik iradenin yanında olduğumuzu deklare ederiz.

Temmuz ayında Türkiye'de demokrasiye karşı yapılan darbe girişimine karşı halkın, tüm siyasi farklılıklarını bir yana bırakarak canları pahasına birlik ve beraberlik içinde gösterdiği direniş, dünya demokrasi tarihinde unutulmayacak bir yer tutmuştur. İstikrarlı, huzurlu, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşayan güçlü bir Türkiye sadece bizler için değil, bölge coğrafyası ve dünya için de çok önemlidir."

"Daha güzele ulaşma umudu her zaman var"

Törende Meclis Başkanı Siber, ülkede çözülmeyi bekleyen birçok iç sorun nedeniyle zaman zaman karamsarlığa sürüklense de tüm bu olumsuzluklara çözüm üretebilecek güçlü bir demokrasiye sahip olunduğunu kaydederek, "Demokrasi olan yerde daha iyiye, daha güzele ulaşma umudu her zaman vardır. Bunun dışındaki rejimlerde insan hak ve özgürlüklerinin nasıl kısıtlandığını, ülkelerin nasıl kaos, göç ve savaş ortamlarına sürüklendiğini yakın coğrafyamızda gözlemliyoruz, yaşanan insanlık dışı olayların acısını içimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Siber, geçmiş yasama yılında birçok önemli yasanın Meclis'ten geçtiğine işaret ederek, çok arzulanan reformların gerçekleşmesinin, bu yasaların hazırlanma ve yasalaşma hızına bağlı olduğunu söyledi.