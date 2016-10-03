Kız çocuklarını dağa götüren teröristler tutuklandı
Van'da polisin yaptığı operasyonda 3 kız çocuğunu terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna götürmeye çalıştıkları sırada düzenlenen operasyonda yakalanan 2 PKK'lı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van'da 24 Eylül'de 15 ile 18 yaşları arasında 3 kız çocuğunun PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna götürüleceği bilgisine ulaşan Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kurubaş köyü yakınlarında düzenlenen baskında kızları PKK'ya götüren V.A. ve E.L. gözaltına alınırken, kurtarılan 3 kız ise ailelerine teslim edildi.
Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.L. ve V.A., bugün öğlen saatlerine sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren savcılık ve mahkeme sonrası 2 PKK'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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