‘Kamikaze hâkim’in skandal FETÖ kararı

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, FETÖ'cülerin kullandığı ve MİT'in şifrelerini kırdığı ByLock aplikasyonunu kullandığı belirlenen bir şüpheliyle ilgili iddianameyi reddettiği kararda, skandal ifadeler kullandı. Oral'ın yanı sıra Burhan Akbiber ve Nedime İskenderoğlu Güllü adlı üyelerin imzasının bulunduğu karar, sadece 2 hafta öncesine ait.



FETÖ KIRMIZI KİTAP'TA

Kararda "FETÖ'nün terör örgütü olarak kabulü için Birleşmiş Milletler Daimi Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararının olması gerektiği" belirtiliyor. Oysa Türkiye'de terör örgütleri Bakanlar Kurulu değil, Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla belirleniyor. FETÖ de Kırmızı Kitap'a girmiş bir örgüt. Türkiye'nin kendi güvenliğini tehdit eden örgütleri, BM Güvenlik Konseyi'ne onaylatmak gibi bir yükümlülüğü de bulunmuyor. Bu son kararda Başkan Oral ve üyeler, FETÖ için BM ve Bakanlar Kurulu kararı istemekle yetinmedi ve 'Örgütün (FETÖ) kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğunun belirlenmesini' talep ederek iddianameyi de reddetti. İddianame, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ şüphelisi Naim Kelce hakkında hazırladığı bir iddianame... Asıl skandal ise iddianamenin, 241 vatandaşımızın şehit olduıu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra reddedilmiş olması. SABAH Özel İstihbarat'ın ulaştığı ret kararında FETÖ ile şu cümle de kuruldu: "(FETÖ'nün) Türkiye'de ve Türkiye dışında Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlara karşı gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu eylem ve faaliyetlerinin nelerden ibaret olduğu..." 15 Temmuz sonrası 3 bin 500 civarında hâkim ve savcıyı ihraç eden HSYK'nın, bu skandal karara imza atan başkan ve üyeler hakkında inceleme başlatacağı öğrenildi. FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair HSYK'nın gerekçeli kararının yanı sıra Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da bulunuyor.



KARARDAKİ O SATIRLAR

Skandal ifadelerin yer aldığı karar, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Millete ve Devlete Karış İşlenen Suçlar Bürosu'na gönderildi. 6 Eylül 2016'da 2016/374 numara ile düzenlenmiş iddianameye ilişkin kararda şu garip ifadelere deniliyor: "Şüpheli Naim Kelce FETÖ/ PDY isimli silahlı terör örgütü üyesi olduğunun belirtilmesine rağmen şüphelinin mensubu olduğu iddia edilen FETÖ/PDY isimli terör örgütünün 3173 sayılı kanunun 1 ve TK 314. maddelerinde tanımlanan terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir düzeyde örgütün niteliğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmesine yönelik olarak bağlantısını ortaya koyacak şekilde..."



BYLOCK'U YETERSİZ BULDU

Bu bölümden sonra da 'BM, Bakanlar Kurulu, örgüt stratejisi ve Türkiye aleyhine faaliyetler' ifadelerinin bulunduğu skandal cümleler yer alıyor. İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge-doküman temin edilmediği gibi gerekçeler de yine bu kısımda sıralanıyor. Kararda ayrıca şüpheliyle ilgili ByLock incelemesinin de yetersiz olduğu öne sürülüyor.



FERHAT ÜNLÜ-SABAH