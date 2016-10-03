Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 9 vatandaşımızın şehit edildiği Ankara Kazan'a gitti. Kazanlılar'a hitap eden Erdoğan, önemli mesajlar verdi:



HESAP SORACAĞIZ: Birileri FETÖ'nün başına ve vagonlarına sahip çıksa da milletim onlara gereken dersi verdi. 'İnlerine gireceğiz' dedik, işte inlerine girdik. Şimdi kaçıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu dünyada biz, ebedi alemde de Rabbim onlara bunun hesabını soracaktır. 40 yılı aşkın süredir bu milleti nasıl aldattıklarının hesabını soracaktır. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanlara bunun hesabını soracaktır.



ALÇAKLAR: Bu alçaklar, zannettiler ki F-16, F-16'larla durdurulur. Bunlar bir şeyi unuttular. Tüm bunların karşısında bu asil millet kendisini ortaya koyarsa ne olur bunu hesap etmediler. Ben Marmaris'ten İstanbul'a indiğim ana kadar 10 binlerce insan havalimanına dolmuştu. Üzerimizden F-16'lar alçakça alçak uçuş yapıyordu. Halkımı ürkütmeye korkutmaya çalışıyorlardı. Ama halkım aldırış etmedi.



TÜRKİYE AYNI TÜRKİYE DEĞİL: Ziyaret ettiğimiz şehit evlerinde, darbe girişimi haberlerinin ardından, insanların abdest alıp şehadet namazı kıldıktan sonra evden çıktıkları anlatıldı. Milyonlar Menderes'e oy verirken, maalesef idam edildiği zaman meydanlara dökülmedi, zannettiler ki bu Türkiye aynı Türkiye. Artık aynı Türkiye değil. Biz dikleşmeyeceğiz, dik duracağız. Asla bu meydanları bunlara bırakmayacağız. Hep beraber yürüyeceğiz.



15 TEMMUZ ÇOK ŞEYLER ÖĞRETTİ: Dünyada bazı ülkeler vardı ki hala bunu benim bir oyunum olarak göstermeye çalışıyordu. Kendiniz ölüme gidiyorsunuz, nasıl oluyor bu iş? Arkamızdan helikopterler, uçaklar geliyor, nasıl oluyor bu iş? İşte bunlar bizi tanıyamadılar, tanıyamayacaklar. Bizler Allah'ın izniyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırdığımızda bunlar dünyanın ne olduğunu çok daha iyi görecekler. Şu anda madden, manen 15 Temmuz bize çok şeyler öğretti. Her olanda hayır vardır. Ülkemizi daha yükseklere çıkartacağız.



ÇATLAYIP PATLIYORLAR

Erdoğan, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen dünyaya şu mesajı gönderdi: "Osmangazi Köprüsü'nün ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık. 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'ni açacağız. 2018'de de dünyanın bir numaralı havalimanının açılışını yapacağız. İşte bunu hazmedemiyorlar. Bundan dolayı çatlıyor, patlıyorlar. 'Niye kıskanıyorsunuz? Çalışın sizin de olsun' diyoruz onlara."



