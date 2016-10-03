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Başörtülü kadın komiser, elinde telsizle adliyenin etrafını dolaşıp, kendisine bağlı olan timi yönlendirdi

İzmirin ilk başörtülü polisi

İçişleri Bakanlığı'nın iki ay önce polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirmesinin ve böylelikle kadın polise de başörtüsü serbestisinin gelmesinin ardından, 'de ilk kez bir kadın polis başörtülü olarak görüntülendi.

Bayraklı Adliyesi'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli adını açıklamayan başörtülü kadın komiser dikkati çekti. Başörtülü kadın komiser, elinde telsizle adliyenin etrafını dolaşıp, kendisine bağlı olan timi yönlendirdi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 14:55
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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NMTD NMTD

Bilimsel degerlerin yasallasip yayginlastirilmasi yerine inancin yasallastirilmaya calisilmasi Türklerin "asimilasyonunu" hedefleyen bir uygulamadir. Türk kadinini kilik ve kiyafetiyle modern dünyadan koparmaya ve isole etmeye yeltenenler yaptiklari hatanin ergec farkina varacaklardir. Bir kac oy daha fazla toplamak ugruna tüm dünyayi islam düsmani yapmanin, vicdani bir sorumlulugu ihmal ettigi anlamina geldigini belirtmek isterim..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 16:56
memo memo

cok sukur hepsi sayin cumhurbaskanimizin ve ak partinin sayesinde iste uzgurluk bu

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 03.10.2016 15:46
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