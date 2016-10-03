İçişleri Bakanlığı'nın iki ay önce polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirmesinin ve böylelikle kadın polise de başörtüsü serbestisinin gelmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir kadın polis başörtülü olarak görüntülendi.

Bayraklı Adliyesi'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli adını açıklamayan başörtülü kadın komiser dikkati çekti. Başörtülü kadın komiser, elinde telsizle adliyenin etrafını dolaşıp, kendisine bağlı olan timi yönlendirdi.