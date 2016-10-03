İçişleri Bakanlığı'nın iki ay önce polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirmesinin ve böylelikle kadın polise de başörtüsü serbestisinin gelmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir kadın polis başörtülü olarak görüntülendi.
Bayraklı Adliyesi'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli adını açıklamayan başörtülü kadın komiser dikkati çekti. Başörtülü kadın komiser, elinde telsizle adliyenin etrafını dolaşıp, kendisine bağlı olan timi yönlendirdi.
kalan karakter 1000
Bilimsel degerlerin yasallasip yayginlastirilmasi yerine inancin yasallastirilmaya calisilmasi Türklerin "asimilasyonunu" hedefleyen bir uygulamadir. Türk kadinini kilik ve kiyafetiyle modern dünyadan koparmaya ve isole etmeye yeltenenler yaptiklari hatanin ergec farkina varacaklardir. Bir kac oy daha fazla toplamak ugruna tüm dünyayi islam düsmani yapmanin, vicdani bir sorumlulugu ihmal ettigi anlamina geldigini belirtmek isterim..!
cok sukur hepsi sayin cumhurbaskanimizin ve ak partinin sayesinde iste uzgurluk bu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.