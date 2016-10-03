İtfaiye aracı uçuruma uçtu

Antalya'da önceki gün bir yangına müdahale etmek için hareket eden Cengiz Bayındır idaresindeki AntalyaBüyükşehir Belediyesi itfaiye aracıBurçaklar yol ayrımında uçurumdanyuvarlandı. Kazada itfaiye personeli ve sürücü Bayındır ile yangın söndürmeyegönüllü olarak giden Mustafa Yanbaşhayatını kaybetti. Hasan Ali Özçelik yaralandı. Özçelik, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.