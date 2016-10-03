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İtfaiye aracı uçuruma uçtu

İtfaiye aracı uçuruma uçtu
Antalya'da önceki gün bir yangına müdahale etmek için hareket eden Cengiz Bayındır idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı Burçaklar yol ayrımında uçurumdan yuvarlandı. Kazada itfaiye personeli ve sürücü Bayındır ile yangın söndürmeye gönüllü olarak giden Mustafa Yanbaş hayatını kaybetti. Hasan Ali Özçelik yaralandı. Özçelik, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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