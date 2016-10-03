  1. Nüceyfi'den Türkiye'ye Musul çağrısı
  2. Türk uçağı, Rusya hava sahasında gözlem uçuşu yapacak

Şişhane'de bir kadın metro raylarına düştü

'nda düşerek rayların arasındaki boşlukta sıkışan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Şişhanede bir kadın metro raylarına düştü

Olay, 18.00 sıralarında 'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Esra Akgün adlı kadın Hacıosman Yenikapı seferini yapan tren istasyona yanaştığı sırada rayların üzerine düştü. Akgün'ün raylara düştüğünü gören makinist fren yaptı. Makinistin tüm çabalarına rağmen Akgün ray boşluğu ile tren arasında sıkıştı. İstasyon yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin çalışması sonucu Esra Akgün sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa konuldu. Akgün, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esra Akgün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle durdurulan Hacıosman-Yenikapı metrosunda seferler normale döndü.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 18:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar