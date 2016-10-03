Şişhane'de bir kadın metro raylarına düştü

Olay, 18.00 sıralarında Şişhane Metro İstasyonu'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Esra Akgün adlı kadın Hacıosman Yenikapı seferini yapan tren istasyona yanaştığı sırada rayların üzerine düştü. Akgün'ün raylara düştüğünü gören makinist fren yaptı. Makinistin tüm çabalarına rağmen Akgün ray boşluğu ile tren arasında sıkıştı. İstasyon yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.







İtfaiyenin çalışması sonucu Esra Akgün sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa konuldu. Akgün, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esra Akgün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle durdurulan Hacıosman-Yenikapı metrosunda seferler normale döndü.