  1. Nüceyfi'den Türkiye'ye Musul çağrısı

Hükümetten o iddiaya yanıt!

Rusya’nın 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Türkiye’yi “Askerde hareketlilik var” şeklinde uyardığı yönündeki haberlere hükümetten cevap geldi.

Hükümetten o iddiaya yanıt!
14 Temmuz günü Ankara'da bulunan Rusya Dış Politika Danışmanı ve Rusya Federasyon Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Dugin'in darbe girişiminden bir gün önce, Ankara'da görüştüğü birçok kişiye 'ordunun içinde hareketlilik olduğunu' söylediği iddia edilmişti.

ŞEHİR EFSANESİ
Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı , bu konuyla ilgili soruya cevap verdi.

Kurtulmuş, "Rusya'nın darbeden 1 gün önce Türkiye'yi uyardığı haberindeki iddialar doğru mudur?" sorusunu, "15 Temmuz'dan sonra çok sayıda şehir efsanesi üretildi. Bu söylediğiniz de herhalde onlardan birisidir" şeklinde cevapladı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 19:04
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