Hayattayken niye DNA testi istemedi?

Ünlü karikatürist Bedri Koraman, geçen yıl 87 yaşındahayatını kaybetti. Koraman'ın ölümünün ardından kızı olduğunu ileri süren sanatçı Meral Küçükerol, 'babalık' davası açtı. Mahkeme DNA testine karar verdi. Eşinin mezarının açılacak olması Nil Koraman'ı kızdırdı: "Bu kişiye yıllarca maddi yardımda bulunduk. Ancak, o Bedri'nin 8 yıllık rahatsızlığında bir kez yanına gelmedi. Ayrıca neden Bedriyaşarken değil de öldükten sonra babalıkdavası açıp, DNA testi istedi. 67 yılniye bekledi bu test için?"
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