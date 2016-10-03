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Hayattayken niye DNA testi istemedi?

Hayattayken niye DNA testi istemedi?
Ünlü karikatürist , geçen yıl 87 yaşında hayatını kaybetti. Koraman'ın ölümünün ardından kızı olduğunu ileri süren sanatçı Meral Küçükerol, 'babalık' davası açtı. Mahkeme DNA testine karar verdi. Eşinin mezarının açılacak olması Nil Koraman'ı kızdırdı: "Bu kişiye yıllarca maddi yardımda bulunduk. Ancak, o Bedri'nin 8 yıllık rahatsızlığında bir kez yanına gelmedi. Ayrıca neden Bedri yaşarken değil de öldükten sonra babalık davası açıp, DNA testi istedi. 67 yıl niye bekledi bu test için?"
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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