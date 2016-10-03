  1. Abant çıkarması
  2. Nazar değdi!

Hayata asıldı

Kalıp ustası ’ın ayağı demire takıldı. Dengesini kaybedince 9’uncu kattan düştü. Şans eseri güvenlik filesine takılıp ölümden döndü!

Hayata asıldı
Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Kalıp ustası 46 yaşındaki çalıştığı inşaatın 9'uncu katındaki kalıpları 10'uncu kata taşıdığı sırada ayağı demire takıldı ve dengesini kaybetti. Yalçın mucize eseri, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılan güvenlik filesinin içine düştü. 7'nci kattaki filenin içine düşen Yalçın'ın imdadına diğer işçiler yetişti. Olay yerine giden itfaiye ve CANKUR ekipleri filenin içinde asılı kalan kalıp ustasını kurtardı.

DURUMU İYİ
Düştüğü sırada inşaattın duvarlarına çarpması sonucu vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Metin Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçinin düşüş anına tanık olan Cennet Sarıçam, "Çığlık atarak düştü. Fileyi görmediğim için çok korktum" dedi.

Murat KARAMAN
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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