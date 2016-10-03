Hayata asıldı

Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Kalıp ustası 46 yaşındaki Metin Yalçın çalıştığı inşaatın 9'uncu katındaki kalıpları 10'uncu kata taşıdığı sırada ayağı demire takıldı ve dengesini kaybetti. Yalçın mucize eseri,inşaatlarda iş sağlığı vegüvenliği kapsamındakullanılan güvenlikfilesinin içine düştü.7'nci kattaki filenin içinedüşen Yalçın'ın imdadınadiğer işçiler yetişti. Olayyerine giden itfaiye veCANKUR ekipleri fileniniçinde asılı kalan kalıpustasını kurtardı.
DURUMU İYİ
Düştüğü sırada inşaattın duvarlarına çarpması sonucu vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Metin Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçinin düşüş anına tanık olan Cennet Sarıçam, "Çığlık atarak düştü. Fileyi görmediğim için çok korktum" dedi.
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