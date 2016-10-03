Halk otobüsü araçları biçti

İstanbul'da geçen 21 Eylül günü, Sultan Sarı'nın kullandığı 2 katlı halk otobüsü, şoförün aniden fenalaşmasısonucu kontrolden çıktı. Otobüs,içerisinde yolcularla birlikte trafikışıklarını altına alarak 150 metreilerledikten sonra ışıklarda bekleyen 4aracı ve motosikleti ezerek durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi ve şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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