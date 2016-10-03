  1. Parmaklı saldırı!
  2. Evde dehşet

Halk ü araçları biçti

Halk otobüsü araçları biçti
İstanbul'da geçen 21 Eylül günü, Sultan Sarı'nın kullandığı 2 katlı halk ü, şoförün aniden fenalaşması sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, içerisinde yolcularla birlikte trafik ışıklarını altına alarak 150 metre ilerledikten sonra ışıklarda bekleyen 4 aracı ve motosikleti ezerek durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi ve şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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