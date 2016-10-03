  1. Her yerde aranıyordu! PKK'lı hain yakalandı

Gülen'den sonra ikinci isim

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ilk iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi.

Gülenden sonra ikinci isim İsmail Büyükçelebi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tavas Cumhuriyet Savcılığı tarafından /PDY'nin Tavas'taki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, ilçedeki kadın yapılanması ve ışık evleri yapılanmasına yönelik "Tavas'taki çatı yapılanması" kapsamında başlatılan soruşturma ve yapılan operasyonlar neticesinde toplam 72 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 31'i tutuklu 72 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmaları istenen iddianame, terör suçlarına bakmakla görevli Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


GÜLEN'DEN SONRA ÖRGÜTÜN İKİNCİ İSMİ
Denizli'yi 6 eyalete bölen örgütün, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı 'nin Tavaslı olmasından dolayı sözde eyaletlerden Tavas'a büyük önem verdiği belirtilen iddianamenin kabul edilmesinden sonra yargılamanın başlayacağı öğrenildi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 20:18
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