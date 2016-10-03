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Gece yarısı büyük panik

Gece yarısı büyük panik
Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde patlatılan ve alışılmışın dışında şiddetli bir ses çıkaran havai fişek kısa süreli paniğe neden oldu. Havai fişeğin ürperten sesi ile paniğe kapılan bir çok vatandaşın '155 Polis İmdat' hattını aradığı öğrenildi. Patlama ve ihbarlar üzerine çok sayıda polis ekibi harekete geçti. Hava fişeğin bir düğün sırasında patlatıldığı belirlendi. Ekipler paniğe neden olan düğünü sonlandırdı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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