  1. Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

'te operasyonu

'te terör örgütü 'e yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantepte DAEŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şahinbey ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, sinyal kesici cihazlarla girdikleri mahallede, örgüt üyelerinin bulunduğu adreslerde arama yaptı.



Gözaltına alınan 4 zanlı, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 21:54
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