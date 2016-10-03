  1. Halk otobüsü araçları biçti
  2. Yaşam savaşını kaybetti

Evde dehşet

Annesi doktor, babası profesör olan 28 yaşındaki A.T., bir yıllık kız arkadaşını evde rehin aldı. Tecavüze uğradığını iddia eden genç kız, polise sığındı

Evde dehşet
İstanbul'da önceki gün A.T. (28) tarafından evinde zorla alıkonulan ve darp edilen üniversite öğrencisi E.M. (23) ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradı. Soluğu karakolda alan genç kız, A.T.'nin evinde rehin alındığını ve kendisine ilaç içirdiğini anlattı. E.M. evden kaçarak kurtulduğunu belirtti. Emniyet güçleri harekete geçti. Polis, annesi doktor, babası ise profesör olan A.T.'nin Şişli'deki evine baskın düzenledi. Genç ise jiletle ve bıçakla kendisini kesmeye başladı. Müzakereci polisler de olay yerine giderek A.T.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Ekipler bir saat süren çalışmaların ardından biber gazı kullanarak kendisini jilet, bıçak ve çekiç ile yaralayan A.T.'yi etkisiz hale getirdi. Vücudunda çok sayıda kesik oluşan saldırgan ambulansa alındı.

SON ZAMANLARDA DEĞİŞTİ!
Hastaneye kaldırılan A.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınarak soruşturma kapsamında yasal işlemlerine başlanılacağı ifade edildi. E.M. isimli mağdur genç kız, ifadesinde "Ukrayna'da üniversiteyi bitirdiğini biliyorum" dediği A.T. ile 11 aydır arkadaşlık yaptıklarını, son dönemlerde kendisine karşı hareketlerinin çok değiştiğini fark ettiğini söyledi. Tecavüze uğradığını iddia eden genç kız şikayetçi oldu. A.T.'nin geçmişte kalabalık bir grup arasında yaşanan yaralama ile sonuçlanan bir kavgaya karıştığı belirtildi.

Emir SOMER
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar