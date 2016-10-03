Erdoğan, Mısır şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Halîciyye televizyonuna konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile ilişkiler hakkında "Mursi ve mazlum arkadaşları serbest bırakılırsa, Mısır'la normalleşme başlayabilir." dedi.

"MEVCUT KOŞULLARDA MÜMKÜN DEĞİL"

Mısır ile normalleşmeye ilişkin Erdoğan, "Suudi ve Katarlı dostlarımıza, Mısır'daki mevcut darbe hükümetiyle ilişkileri iyileştirmemizin mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD Kongresi'nin 11 Eylül saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a dava açılmasına olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesine dair olarak da Suudi Arabistan'la ortak strateji geliştirdiklerini açıkladı.

11 EYLÜL YASA TASARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkan tanıyan "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası"nın değerlendirilmesi için Suudi Arabistan'la hukuki açıdan iş birliği yapacaklarını söyledi.

Dubai merkezli Rotana Televizyonu'na konuşan Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri ve 11 Eylül Yasa Tasarısı'nın Temsilciler Meclisinden geçmesini değerlendirdi.

"11 Eylül Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesinden ötürü üzüntü duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda dönem başkanı olduğumuz İslam İşbirliği Teşkiatı (İİT) bünyesinde adım atacağız. Dışişleri ve Adalet bakanlarını bu büyük hatanın düzeltilmesi için Suudi Arabistan'ın yanında yer almaları konusunda yönlendirdim." diyen Erdoğan, Suudi Arabistan'la Yasa Tasarısı'nı hukuki açıdan inceleyeceklerini ve gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

İSLAM DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ YAPMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif'in "Türkiye ve Suudi Arabistan hedef alınıyor, bu yüzden birbirimize muhtacız." yönündeki sözleriyle ilgili yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi: "İslam dünyası aleyhinde alçakça gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan hedef alınıyor. Irak, Tunus, Suriye, Libya, Pakistan ve Afganistan'da yaşananlar birbirinden ayrı gelişmeler olarak görülemez. Tüm tuzak ve planların İslam dünyasına yöneltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslam dünyası ülkeleri birbiriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmalıdır."

Suriye'de şu ana kadar 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve özellikle Halep'te kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin öldüğünü hatırlatan Erdoğan, İslam dünyasında işbirliği sağlanamadığı vakit çok şey kaybedileceğine vurgu yaptı.

Erdoğan, Musul konusuna da değinerek, "Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır." ifadesini kullandı.

