  1. Trafik canavarı!
  2. Parmaklı saldırı!

Doktor hastanelik

Doktor hastanelik
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün hasta yakını dehşeti yaşandı. Halil İbrahim Türkyılmaz annesinin ameliyatına yardım eden uzman doktor Engin Hatipoğlu'nun yanına gidip 'özel konuşacağız' diyerek odasını boşalttırdı. Türkyılmaz, Hatipoğlu'na saldırdı. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yere yığılan talihsiz doktor tanınmaz hale geldi. Tedavi altına alınan Hatipoğlu, saldırgandan şikayetçi oldu.

Zafer HALATÇI
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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