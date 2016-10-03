Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mağdur etti

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki bahanesiyle DBP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüslerinin hizmet vermemesi vatandaşları mağdur etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsleri, KHK gereği bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki gerekçesiyle hizmeti durdurdu. Otobüsler, Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile doğalgaz yakıt istasyonuna çekildi.

Belediye otobüslerinin hizmet vermediği kentte, halk otobüslerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

"O YAŞLI KADINA BUNU YAŞATMANIN NE ANLAMI VAR"

Ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlardan Veysel Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde uzun süre durakta otobüs beklediğini söyledi.

Belediye otobüslerinin hizmet vermediğini ifade eden Ergüven, belediye yönetiminin keyfi uygulamalarla vatandaşa hizmetin ulaşmasına engel olduğunu belirtti.

Ergüven, şöyle konuştu:

"Otobüslerin hizmet vermemesi kesinlikle doğru bir karar değildir. Şikayet ediyoruz, kimse takmıyor. Kimi kime şikayet ediyoruz. Ulaştırma dairesindeki yetkililere yönlendiriyorlar ancak kimse telefona cevap vermiyor. Ben gencim, yürüyebilirim ancak yaşlı insanlar var. Durakta beklemeye takati olmayan yaşlılar ağacın gölgesinde oturuyor. O yaşlı kadına bunu yaşatmanın ne anlamı var."





"SİYASETİ MECLİS'TE YAPMALARI GEREKİYOR"

Aynur Ateş ise ulaşımda yaşadıkları sıkıntının sadece bugün ile sınırlı olmadığına işaret ederek, eylemler dolayısıyla vatandaşın mağdur edildiğini söyledi.

Belediye hizmetlerinin engellenmesinin yanlış olduğunu kaydeden Ateş, "Acil gitmemiz gereken yerler olabiliyor. Bu tarz şeyler grev değildir. Siyaseti Meclis'te yapmaları gerekiyor. Halkı mağdur etmemeleri lazım." dedi.

Hacı Özçiftçi de ulaşımda yaşanan sıkıntı dolayısıyla insanların mağdur edildiğini belirterek, "Biz her gün bu durumdayız. İşe gideceğiz ama gidemiyoruz." diye konuştu.

Yunus Altınok, eşiyle yaklaşık bir saattir durakta beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Fatma Tosun, belediye otobüslerinin hizmet vermemesi dolayısıyla durakta annesi Seve Tosun ile mağdur olduklarını belirtti.

Seve Tosun da Kürtçe durakta beklerken yorulduğu için ağaç gölgesinde oturduğunu kaydetti.