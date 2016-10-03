Demokrasi nöbeti

Bekçi F.E., FETÖ üyesi işadamı kardeşlerin villasında bekçiydi! Evde kolilere saklanmış yüzlerce sayfa belgenin imha edileceğini öğrendi. Durumu hemen güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler kahraman bekçi sayesinde hainliği engelledi...
Halkına kurşun yağdıran darbeci hainler, ülkesini hedef aldı. Kanlı emelleri ortaya çıkınca kaçmaya başladı! FETÖ'ye ait kanıtları da temizlemek için her türlü kalleşliği yaptı. Ancak kahraman bekçi böyle bir planı ortadan kaldırdı. Buna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel DevletYapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında İstanbulMaltepe'de bulunan Pinhan Restoran'a yönelik operasyonyapıldı. Restoranın sahiplerinden Mehmet Gözütok'unkaçtığı anlaşıldı. Soruşturma devam ederken Kocaeli'de Gözütok kardeşlere ait villayla ilgili bir ihbar yetkilileri harekete geçirdi. Buna göre Kocaeli İzmit'teki Akmeşe Jandarma Karakolu'nutelefonla arayan F.E. adlı bekçi, Cumhuriyet Mahallesi'ndekiMehmet, İsrafil ve İbrahim Gözütok kardeşlere ait villadaimha edilmek istenen çok sayıda doküman ve kasetlerbulunduğunu belirtti. Villaya giden jandarma ekipleri, yakılmak üzere imhaya hazır kolilerdeki himmet listesi, hesapcüzdanları, kitaplar, vaaz kasetleri,17 adet CD ve 41 adet şirket gelirgiderlerinin tutulduğu ajanda, kasadefteri, 148 adet banka dekontu, 2005 yılına ait çok sayıda Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi ve şirket içi yazışmalar içeren bin 090 sayfa belge bulundu. Gözütokkardeşlere ait ultra lüks villadan çıkan bir kamyonet dolusueşya tutanak altına alındı.
'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA'
Kahraman bekçi sayesinde Gözütok kardeşlerin FETÖ kanıtlarını imha etme girişimi de yarım kaldı. Mehmet Gözütok hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. İbrahim ve İsrafil Gözütok kardeşler ise adlikontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, iki kardeşin serbest bırakılmasına itiraz etti.
İŞTEVATANBEKÇİSİ
İstanbul Maltepe'teki Pinhan Restoran'ın sahibi olan kardeşler, lüks villalarını FETÖ üssü olarak kullandı. Ancak bekçi F.E., vatan için bu hainliği hemen polise ihbar etti.
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