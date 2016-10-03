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Demokrasi nöbeti

F.E., üyesi işadamı kardeşlerin villasında bekçiydi! Evde kolilere saklanmış yüzlerce sayfa nin edileceğini öğrendi. Durumu hemen güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler kahraman bekçi sayesinde hainliği engelledi...

Demokrasi nöbeti
Halkına kurşun yağdıran darbeci hainler, ülkesini hedef aldı. Kanlı emelleri ortaya çıkınca kaçmaya başladı! 'ye ait kanıtları da temizlemek için her türlü kalleşliği yaptı. Ancak kahraman böyle bir planı ortadan kaldırdı. Buna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında İstanbul Maltepe'de bulunan Pinhan Restoran'a yönelik operasyon yapıldı. Restoranın sahiplerinden Mehmet Gözütok'un kaçtığı anlaşıldı. Soruşturma devam ederken Kocaeli'de Gözütok kardeşlere ait villayla ilgili bir yetkilileri harekete geçirdi. Buna göre Kocaeli İzmit'teki Akmeşe Jandarma Karakolu'nu telefonla arayan F.E. adlı bekçi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mehmet, İsrafil ve İbrahim Gözütok kardeşlere ait villada imha edilmek istenen çok sayıda doküman ve kasetler bulunduğunu belirtti. Villaya giden jandarma ekipleri, yakılmak üzere ya hazır kolilerdeki himmet listesi, hesap cüzdanları, kitaplar, vaaz kasetleri, 17 adet CD ve 41 adet şirket gelir giderlerinin tutulduğu ajanda, kasa defteri, 148 adet banka dekontu, 2005 yılına ait çok sayıda Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi ve şirket içi yazışmalar içeren bin 090 sayfa bulundu. Gözütok kardeşlere ait ultra lüks villadan çıkan bir kamyonet dolusu eşya tutanak altına alındı.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA'
Kahraman bekçi sayesinde Gözütok kardeşlerin FETÖ kanıtlarını imha etme girişimi de yarım kaldı. Mehmet Gözütok hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. İbrahim ve İsrafil Gözütok kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, iki kardeşin serbest bırakılmasına itiraz etti.

İŞTE VATAN BEKÇİSİ
İstanbul Maltepe'teki Pinhan Restoran'ın sahibi olan kardeşler, lüks villalarını FETÖ üssü olarak kullandı. Ancak bekçi F.E., vatan için bu hainliği hemen e ihbar etti.

GÜLCAN DEMİRCİ
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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