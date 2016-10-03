Defne’siz kaldı

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Canan Özyiğit, 2010 yılında Amerikalı eşi O.H.Ö. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 6 yıldır süren boşanma davası bir türlü karara bağlanamadı. Çiftin 7 yaşındaki kızı Defne Özyiğit'in velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Baba O.H.Ö., Kurban Bayramı'nın ikinci günü mahkemeden kızı Defne'yi görmek için izin kağıdı aldı. Canan Özyiğit ise mahkeme kararını görünce Defne'yi babasına teslim etti. Ancak görüş süresi bitince kızından bir daha haber alamadı.



DAHA ÖNCE DE KAÇIRMIŞ

Eşinin, kızını geri getirmediğini söyleyen Canan Özyiğit, "Bana 'Defne bundan sonra benim, benimle yaşayacak' dedi, bende buna hakkının olmadığını söyledim. O günden beri, ikisinede ulaşamadım. Kızımı geri istiyorum. Babasının yurt dışına kaçırmasından endişe ediyorum. Karakola gittik ancak babası olduğu için hakkında arama kararı çıkartamadık" dedi. Eşinin eski eşinden olan çocuklarını da kaçırdığı belirten Özyiğit, "Daha önceki eşinden olan 2 çocuğunu yurt dışına kaçırmıştı. Boşanma sürecimizin başında Defne 8 aylıkken de kızımı kaçırdı. Ancak eski eşinden olan büyük oğlu Defne'mi bana geri getirmişti" dedi.



OKULA BAŞLAYACAKTI

Günlerdir kızından haber alamayan çaresiz anne Canan Özyiğit, kızının okul kıyafetlerine sarılıp gözyaşı döktü. Kızı Defne'nin okula başlamasını beklerken hayatı alt üst olan Özyiğit, "Ayın 14'ünden beri kızımdan ne haber alıyorum, ne de görüyorum. Bunun artık bir sona ermesi gerekiyor. Çünkü ortada söz konusu olan şey bir çocuk. Bu çocuğun okula başlaması gerekiyor. Bu vicdansızlık" diyerek eşine sitem etti.