Defne’siz kaldı

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Canan Özyiğit, 2010 yılında Amerikalıeşi O.H.Ö. ile şiddetli geçimsizliknedeniyle boşanmaya karar verdi. 6 yıldır süren boşanma davası bir türlü karara bağlanamadı. Çiftin 7 yaşındaki kızı Defne Özyiğit'in velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Baba O.H.Ö., KurbanBayramı'nın ikinci günü mahkemedenkızı Defne'yi görmek için izin kağıdıaldı. Canan Özyiğit ise mahkeme kararını görünce Defne'yi babasına teslim etti. Ancak görüş süresi bitince kızından bir daha haber alamadı.
DAHA ÖNCE DE KAÇIRMIŞ
Eşinin, kızını geri getirmediğini söyleyen Canan Özyiğit, "Bana 'Defne bundan sonra benim, benimle yaşayacak' dedi, bende buna hakkının olmadığını söyledim. O günden beri, ikisinede ulaşamadım. Kızımı geri istiyorum. Babasının yurtdışına kaçırmasından endişe ediyorum.Karakola gittik ancak babası olduğu içinhakkında arama kararı çıkartamadık" dedi. Eşinin eski eşinden olan çocuklarını da kaçırdığı belirten Özyiğit, "Daha önceki eşinden olan 2 çocuğunu yurt dışına kaçırmıştı. Boşanma sürecimizin başında Defne 8 aylıkken de kızımı kaçırdı. Ancak eski eşinden olan büyük oğlu Defne'mi bana geri getirmişti" dedi.
OKULA BAŞLAYACAKTI
Günlerdir kızından haber alamayan çaresiz anne Canan Özyiğit,kızının okul kıyafetlerine sarılıpgözyaşı döktü. Kızı Defne'nin okula başlamasını beklerken hayatı alt üst olan Özyiğit, "Ayın 14'ünden berikızımdan ne haber alıyorum,ne de görüyorum. Bununartık bir sona ermesigerekiyor. Çünkü ortadasöz konusu olan şey birçocuk. Bu çocuğunokula başlamasıgerekiyor. Buvicdansızlık" diyerek eşine sitem etti.
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