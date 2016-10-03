DAEŞ dağıldı

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 40. gün sonunda Suriye’de 960 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. El Bab yolunda 4 mevzi daha Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. F-16 ve Bayraktar İHA’larının vurduğu Dabık, Türkmen Barı ve Aktarin’de teröristler çil yavrusu gibi dağıldı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos'tan bu yana geçen 40 günde, muhalif unsurlarca Suriye'de yaklaşık 960 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve havanla bin 657 hedefe 6 bin 319 atış yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün muhalif unsurlardan oluşan üç özel görev kuvvet grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Çobanbey'in güneyindeki Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban ve El Eyyübiyah'da kontrol sağlandı.
79 DAEŞ HEDEFİ YERLE BİR EDİLDİ
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 79 DAEŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 202 adet Fırtına obüsü, 55 adet çok namlulu roketatar ve 24 adet tank atışı yapıldı. Atışlar sonucunda çok sayıda DAEŞ teröristlerine ait silah mevzileri, küçük silahlı gruplar, 3 silah yüklü pikap tipi araç, 4 katyuşa tahkimli mevzi, 9 çadır tipi barınma alanı, iki karargah binası tam isabetle imha edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve Bayraktar İHA'ları tarafından Dabık, TürkmenBarı, Aktarin, Ghaytun ve Kuaybah'a bomba yağdı. Onlarca DAEŞ hedefi vurulurken İHA kameralarından teröristlerin bölgeyi kaçarak terk ettiği görüldü.
ABD YİNE TERÖRTARAFINDA
İngiliz gazetesi Independent Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'de "güvenli bölge" oluşturmakta olduğunu bildiren Independent, bu amaçla Suriye'ye "gizli görev" ile bin özel kuvvetin gönderildiğini iddia etti. Gazete ayrıca ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın da "Washington kesin olarak Türk kuvvetlerini ya da Özgür Suriye Ordusu'nu El Bab'da görmek istemiyor" dediğini yazdı.
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