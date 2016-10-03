Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Bilim ve Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Burada gündemi yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA kullanımlarında ABD ve İsrail'le yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin kendi İHA'larını üretmeye başladığını söyledi.



"BU KOMŞULAR BİZİ MAL SAHİBİ YAPTI"

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Basit bir tüfek yapamıyorduk, MİLGEM artık halloldu. Artık Türkiye İHA'ları mühimmatlı olarak üretir hale gelmiştir. Sağ olsun bu konuşmalar bizi mal sahibi yaptı. Şimdi özel sektör olarak insansız hava araçlarımızı ürettik. Mühimmatlı kullanmak suretiyle iş görüyor."

6'SI İHA'LARLA 11 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamları yaptığı sırada Şırnak Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, terör operasyonlarında 6'sı İHA'larla toplam 11 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı



MÜLTECİ SORUNU VE TERÖR ÖRGÜTLERİ

Mülteci sorununun yükü birkaç ülkenin sırtına yüklenmiş durumda. Bunlar söz verir ama yerine getirmezler. Verseler de vermeseler de biz bombalardan kaçan insanlara vicdani görevimizi yapacağız.

Aynı kayıtsızlık aynı ikircikli tavır terör örgütleriyle mücadelede de geçerli. 15 Temmuz milletimiz sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır! Milletimle gurur duyuyorum. Bu millet aziz millet ama bu teröristler zannediyorlardı ki F-16'ları sadece F-16'lar durdurur. Öyle zannediyorlardı. Ama insanın büyük bir güç olduğunu Allah'ın yer yüzündeki halifesi olduğunu bilmiyorlardı.

85 KOLİ DOSYA GÖNDERDİK

Bu örgüt bulunduğu her ülke için tehdittir. Ama hala bunun farkında olmayanlar var. Başta ABD... Mahkemeler karar verecekmiş. 85 koli dosya gönderdik. Onlar bizden terörist istediğinde biz hemen paketleyip gönderiyoruz. Ama biz aynı karşılığı kendilerinden göremedik.

Önce biz büyükelçilerimiz ve bizzat kendimiz telefonlarla görüşmek suretiyle sizlerle paylaşıyoruz ama bir teröristi hala 17 yıldır orada saltanat sürüyor. Biz konuşulması gereken neyse konuşuruz. Ya olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ GELİŞMELER YAŞADIK

Son çeyrek asırda dünyamız iletişim alanında baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Bu teknolojiler artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Bu gelişmeler sayesinde kıtalar halindeki mesafeler kalktı.

BM gibi mekanizmalar malesef çalışmıyor. Bu yüzden küresel istikrar ve huzurun anahtarı olan adaletin sağlanmadığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu duruma 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek tavrımızı gösteriyoruz.

ADALET VARSA DEVLET VARDIR

BM Genel Kurulu'nda 175 tane ülke var. Sadece geçici üyeler değişiyor. Onların bir insiyatifi yok. BM malesef adalet tesis etmiyor. Şimdi Japonya, Hindistan, Almanya daimi üyelerden biri olmak istiyor. Bende diyorum ki 20 üye mi? Hepsi daimi üye olsun. Geçici üye diye bir mekanizma kalmasın. Ama bütün ülkelere sıra gelsin.

1 milyar 700 milyon müslümanı temsil eden müslüman bir ülke yok. Afganistan'da Mısır'da Libya'da Tunus'ta neden bir çözüme gidilemiyor. Çünkü adalet yok! Adalet mülkün esasıdır. Adalet varsa devlet vardır. Bu sürdürülemez. Dünyamızın geleceği bakımından acil bir adım olan bu gelişme için destek bekliyoruz.