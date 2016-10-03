‘ByLock’çu kopyacılar!

LİSTE SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ darbe girişimi soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz ihanetinin ardından MİT'in yürüttüğü çalışmada örgütün gizli haberleşme programı ortaya çıkarılmıştı. FETÖ'nün askeriye, emniyet, yargı, sağlık, eğitim gibi devlet birimlerindeki kadrolarının kriptolu program "ByLock"u kullandığı tespit edilmiş, bu sayının 170 bine dayandığı ortaya çıkarılmıştı. MİT'in oluşturduğu listeler ilgili soruşturma birimlerine gönderilirken, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'na gelen bir listede ise 2010 KPSS soruşturmasının şüphelilerini kapsadığı öğrenildi.
BYLOCK'TA AKTİFLER
Savcılığa ulaşan listeye göre FETÖ'nün soru hırsızlığı yaptığı Eğitim Bilimleri Testinde 100 ve üzeri doğu yapan 3 bin 227 şüpheliden 700'nün "ByLock" programı kullanıcısı olduğu belirlendi. 700 şüphelinin çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu belirtildi. Programı aktif olarak kullandıkları belirlenen şüpheliler arasında örgütte "Abi" ve "Abla" konumda bulunan isimlerin de yer aldığı kaydedildi. Programı kullanan şüphelilerin aynı zamanda MASAK'ın hazırladığı "himmet" transfer raporunda, HTS kayıtlarında ve FETÖ'ye ait işyerlerinde çalıştıkları da saptandı. Bu durum da 2010'da yapılan sınavdaki usulsüzlüğe bulaşanların, örgüt içinde halen aktif olarak görev aldıklarını ortaya koydu.
TABANA YAYMIŞLAR
Ayrıca, söz konusu programın ilk olarak 2014'teki HSYK adayı seçimlerinde kullandığı tespitine de dikkat çekildi. Örgütten gelen talimatlar doğrultusunda hâkim ve savcıların il il seçim çalışması yürüttüğü belirtildi. FETÖ'nün büyük darbe aldığı bu seçimlerin ardından söz konusu programı örgütün tabanına yaydığı ve örgüt mensuplarının aktif olarak kullandığı anlaşıldı. Öte yandan bakanlıklara yönelik de "ByLock" çalışması devam ediyor. "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt mensubu bakanlık çalışanları tespit edildikçe göz altıların da süreceği belirtildi.
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